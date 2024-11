Tom Hanks komentuje kryzys w kinie superbohaterskim. Czy rozmawiał z Marvelem albo DC?

Marvel

Tom Hanks, legendarny aktor, który ma koncie dwa Oscary za występy w filmach Forrest Gump i Filadelfia, postanowił podzielić się swoją opinią na temat kina superbohaterskiego. Dostrzega kryzys w branży i uważa, że w drodze naturalnej ewolucji widzowie zaczęli oczekiwać więcej i pragną czegoś nowego.

Tom Hanks komentuje kryzys w kinie superbohaterskim

Tom Hanks przypomina, że były czasy, w których nie było technologii, dzięki której można byłoby pokazać w przekonujący sposób komiksowych superbohaterów na ekranie. Jego zdaniem teraz, gdy już nią dysponujemy i mamy ogromne możliwości, jeśli chodzi o stronę wizualną, widzowie bardziej zwracają uwagę na fabułę.

Myślę, że teraz cieszymy się luksusem bogactwa, ponieważ właściwie można zrobić wszystko na ekranie. Wracamy więc do podstaw: Okej, to prawda, ale co z fabułą? Bez wątpienia używałem już tej analogii wcześniej, więc wybaczcie mi za to, ale możnaby osuszyć jezioro Michigan, wypełnić je zegarkami z kukułką i stworzyć trójgłowego smoka, który zieje ogniem i niszczy miasto Chicago. Pozostaje pytanie: Po co? Jaka stoi za tym historia i jak to o nas świadczy?

Źródło: Warner Bros.

Tom Hanks: wkraczamy na nowe terytorium

Myślę, że był czas - i ja też się tak czułem - gdy oglądaliśmy fantastyczne filmy DC i Marvela, by zobaczyć lepsze wersje samych siebie: Boże, czasami czuję się jak X-Men. Jestem tak zagubiony jak Spider-Man. Tak wściekły jak Batman. Kocham mój kraj tak, jak Kapitan Ameryka. Chciałbym naśladować tych wszystkich gości. Myślę, że podążaliśmy tą drogą i mieliśmy jakieś piętnaście albo 20 lat, by dobrze ją poznać, a teraz znaleźliśmy się w momencie ewolucji i chcemy wiedzieć: Jaka jest fabuła? Jaka jest tematyka? Jaki jest sens tego filmu?

Następnie Tom Hanks zauważył, że choć to może być świetne wyzwanie dla filmowców, to ludzie zarządzający branżą mogą jeszcze nie rozumieć, że potrzebna jest zmiana.

Branża często mówi: Cóż, raz zadziałało, to zadziała ponownie. Widownia zawsze jest kilka kroków przed nimi. Oglądają po raz kolejny to samo i pytają: Okej, to już widziałem. Co będzie następne? Już nie chodzi tylko o rzeczy, które przyciągają wzrok, ale również o to, o czym opowiada historia. Wkraczamy na nowe terytorium.

Czy Tom Hanks rozmawiał z Marvelem albo DC?

Na pytanie, czy spotkał się kiedyś z Kevinem Feige albo Jamesem Gunnem - jeden stoi na czele MCU, a drugi DCU - odpowiedział, że nie. Dodał, że nie jest przeciwko temu, co robią, ale po prostu poruszają się w trochę innych kręgach, a poza tym na ten moment jest zajęty i stara się wprowadzić w życie projekty, o których marzył od dawna.

