Ana de Armas popłakała się podczas próby z miotaczem ognia. Nowe zdjęcia z Balleriny

Seria John Wick słynie z praktycznych efektów specjalnych. Nie inaczej będzie w przypadku pierwszego kinowego spin-offu, czyli Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka. Ana de Armas, która występuje w roli głównej podjęła się wyzwania obsługi prawdziwego miotacza ognia. A co stało się potem?

W zwiastunach i na zdjęciach widać Evę, czyli bohaterkę, w którą wciela się Ana de Armas, dzierżącą miotacz ognia, którym pali przeciwników na swojej drodze. Jak przyznał reżyser filmu, 90% efektów w produkcji to efekty praktyczne i nie inaczej było w przypadku płomieni. Ana de Armas opowiedziała Entertainment Weekly o pierwszej próbie z tą bronią w ręce:

Pamiętam pierwszy dzień, gdy ekipa się przygotowywała do tej sceny i powiedzieli mi żebym spróbowała zanim zaczniemy kręcić. Odmówiłam, ale na szczęście przekonali mnie do tego. Człowieka, który miał się palić wysmarowali tą tłustą substancją, która miała go chronić przed ogniem, a potem powiedzieli: "Śmiało. Spal go." I zrobiłam to, a potem zaczęłam płakać.

To było bardzo intensywne i emocjonalne. Nigdy wcześniej nie widziałam palącego się człowieka, nawet jeśli to tylko na niby. Później było już w porządku. Spaliłam setki osób! Cieszę się, że poćwiczyłam dzień wcześniej i wtedy się popłakałam. Niesamowite było zobaczyć, co kaskaderzy potrafią robić. Nie mogę uwierzyć, że zgadzają się na takie rzeczy. Są niesamowici.