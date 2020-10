Freaky - nowy zwiastun komediowego horroru z Kathryn Newton i Vince'em Vaughnem w rolach głównych

fot. Blumhouse Productions

Freaky to komediowy horror dla młodzieży. Opowiada historię siedemnastoletniej uczennicy, Millie Kessler, która stała się najnowszym celem seryjnego mordercy zwanego The Butcher, czyli Rzeźnik. Za sprawą mistycznego starożytnego sztyletu zamieniają się ciałami. Rzeźnik odkrywa, że jako nastolatka może jeszcze łatwiej realizować swoje zabójcze żądze. Millie ma tylko 24 godziny na to, aby odzyskać swoje ciało zanim utknie na zawsze w ciele mężczyzny w średnim wieku. W tym zadaniu pomagają jej przyjaciele Nyla, Joshua i Booker, w którym dziewczyna się podkochuje.

W głównych rolach Freaky występują: Kathryn Newton (Wielkie kłamstewka, Pokemon: Detektyw Pikachu) i Vince Vaughn. W obsadzie są również: Celeste O’Connor (jako Nyla), Misha Osherovich (Joshua), Uriah Shelton (Booker), Alan Ruck, Katie Finneran, Dana Drori.

Do sieci trafił nowy zwiastun filmu, w którym w tle możemy usłyszeć piosenkę No Doubt Just a girl.

Freaky - zwiastun

Film wyreżyserował Christopher Landon, który znany jest z filmu Śmierć nadejdzie dziś. Reżyser napisał również scenariusz wraz z Michaelem Kennedym.

Freaky

Freaky - premiera filmu zaplanowana jest na 13 listopada 2020 roku.