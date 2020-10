The Mandalorian - wysyp nowych produktów związanych z serialem Disney+

StarWars.com

Na Disney+ wystartowała seria Mando Mondays. W pierwszym odcinku udział wzięli Pedro Pascal, Carl Weathers i Giancarlo Esposito. Aktorzy opowiedzieli o pracy nad serialem. MandoPoniedziałki mają głównie na celu prezentację produktów związanych z odcinkową produkcją w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Niektóre z nowych produktów są już dostępne do kupienia w USA. Przedmioty pochodzą z różnych firm zabawkarskich i nie tylko. Poniżej możecie zobaczyć zestaw zaprezentowany w pierwszym odcinku:

Adidas - marka odzieżowa wypuści kolekcję związaną z serialem. Wśród elementów widzianych na butach Adidasa, są między innymi motywy związane z Dzieckiem, Mrocznym Mieczem i elementami pancerza tytułowego bohatera.

W serwisie YouTube można znaleźć wideo stworzone przez fana tuż przed premierą nowego sezonu. Jest to przeróbka fabuły z premierowego sezonu na anime. Warto jednak zobaczyć ten materiał, ponieważ nie są to wycięte fragmenty z produkcji, ale rzeczywiście mamy do czynienia z animacją w charakterystycznym stylu. Zobaczcie:

Poniżej jeszcze wideo reklamujące 2. sezon serialu oraz Monday Night Football.

This is the way…on Monday Night Football

Bears vs Rams 8 PM ET on @ESPN pic.twitter.com/iRxx0JUxyI — Star Wars (@starwars) October 26, 2020

The Mandalorian - 2. sezon zadebiutuje 30 października na Disney+.