Kto zagra Aloy w adaptacji Horizon Zero Dawn? Fani mają propozycje - w tym gwiazdę Stranger Things

fot. Sony

PlayStation zapowiedziało niedawno, że powstanie aktorska, filmowa adaptacja jednej z popularniejszych serii gier, której pierwsza część debiutowała za czasów konsoli czwartej generacji. Chodzi o Horizon Zero Dawn. Akcja serii dzieje się w dalekiej, postapokaliptycznej przyszłości, gdzie ludzkość cofnęła się technologicznie w rozwoju, a światem rządzą niebezpieczne maszyny sterowane przez sztuczną inteligencję. Jedną z największych zagadek jest to, jak doszło do katastrofy, która doprowadziła do upadku znanego nam współcześnie świata.

Po ogłoszeniu nowego filmu w sieci od razu pojawiły się rozważania fanów na temat tego, kto powinien wcielić się w główną bohaterkę, czyli Aloy. Pośród wielu propozycji można wyróżnić trzy aktorki, które przewijają się pośród propozycji najczęściej.

fot. Sony

Kto zagra Aloy w adaptacji Horizon Zero Dawn?

Sophia Lillis to 22-letnia aktorka do tej pory najlepiej znana z udziału w takich produkcjach jak To: Rozdział 2, serialu Ostre przedmioty czy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Nie jest to jednak duże i znane nazwisko, co może zniechęcić Sony do obrania takiego kierunku.

fot. Paramount Pictures

Fani proponują też Sadie Sink, czyli również 22-letnią aktorkę, ale o wiele bardziej znaną, przede wszystkim z udziału w serialu Stranger Things. Sink udowodniła swój talent aktorski w Wielorybie z Brendanem Fraserem, za co otrzymała nominację Critics Choice.

fot. Netflix

Ostatnia z propozycji to Erin Kellyman. Brytyjska 26-letnia aktorka ma większe doświadczenie na swoim koncie i więcej znanych produkcji, w których wzięła udział. Wśród nich można znaleźć serial Falcon i Zimowy żołnierz, Willow, Zielony rycerz czy Han Solo: Gwiezdne Wojny - historie.

fot. Lucasfilm

