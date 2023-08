Freelance – zwiastun nowego filmu. John Cena i Alison Brie kontra zamach stanu

fot. zrzut ekranu/YouTube Relativity Media

John Cena nie zwalnia tempa. Po występie w Barbie, udzieleniu głosu w filmie Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos i grze w zbliżającej się produkcji Wakacyjni przyjaciele 2, znów o nim słyszmy. Tym razem za sprawą nowej komedii akcji w reżyserii Pierre’a Morela. Jest to opowieść o potyczkach politycznych, które wciągnęły w śmiertelne niebezpieczeństwo przypadkowe osoby.

Freelance koncentruje się na losach byłego żołnierza misji specjalnych (John Cena). Choć mężczyzna podjął decyzję o przejściu na emeryturę, by skupić się na rodzinie, codzienna rutyna szybko go znużyła. Postanawia więc wrócić do większej adrenaliny. W tym celu przyjmuje posadę ochroniarza dziennikarki (Alison Brie), która ma zamiar przeprowadzić wywiad z dyktatorem obcego kraju. Sprawy się komplikują, gdy niespodziewanie wybucha zamach stanu.

Freelance – zwiastun

Brutalna próba obalenia rządów, śmiertelne zagrożenie, ale również pokaźna dawka humoru. Przekonajcie się sami.

W obsadzie znaleźli się też: Juan Pablo Raba, Christian Slater, Marton Csokas i Alice Eve.

Freelance – film trafi do kin 6 października.