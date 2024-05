Fundacja. Zdjęcia przenoszą się do Wrocławia

fot. Apple TV+

Ekipa kręcąca 3 sezon Fundacji, amerykańskiego serialu telewizyjnego science fiction na podstawie powieści Isaaca Simova przygotowanej przez Davida S. Goyera i Josha Friedmana dla platformy streamingowej AppleTV+ od pewnego czasu jest w Polsce. Wcześniej kręcili w warszawskiej Świątyni Opaczności Bożej. Zdjęcia z tego jak przystroili budynek znajdziecie TUTAJ. Jednak zdjęcia zostały tam już zakończone i teraz plan został przeniesiony do Wrocławia. A dokładniej do Narodowego Forum Muzyki, gdzie będą kręcone kolejne sceny aż do 8 maja. Pod budynek zwieziono już rekwizyty mające nadać nowoczesnym wnętrzom klimatu serialu. Z tego co możemy wywnioskować będzie to leśny design. Na ulicach Wrocławia był też widziany aktor Alfred Enoch grający w serialu rolę Raycha Seldona.

Poniżej możecie zobaczyć kilka zdjęć, które udało nam się zrobić w okolicach Narodowego Forum Muzyki.

Fundacja - zdjęcia z planu 3. sezonu we Wrocławiu

Połowa zdjeć do 3 sezonu została nakręcona w 2023 roku, tuż przed wybuchem strajków scenarzystów i aktorów. Teraz trwają prace nad drugą połową. Z tego co wiemy w Polsce odbędzie się większość zdjęć. Twórcy planują podobno kręcić jeszcze w Krakowie, Lublinie i Katowicach. Potem ekipa przeniesie się do czeskiej Pragi.

Fundacja - data premiery 3. sezonu nie jest znana. Za sterami po zmianach stanął tym razem Bill Boost, który do tej pory był w ekipie jako producent nadzorujący prace na planie.