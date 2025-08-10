Jakie sceny usunięto z Fantastycznej 4? Finałowa walka miała się dziać gdzie indziej

Marvel

Jeszcze przed premierą Fantastycznej 4: Pierwsze kroki wiele się mówiło o tym, iż Marvel Studios wycięło w całości występ Johna Malkovicha ze swojego letniego widowiska. Reżyser, Matt Shakman, tłumaczył ten zabieg, argumentując go chęcią skupienia się na samej Pierwszej Rodzinie Marvela, a nie ich początkowych przygodach. Z tego powodu super-małpy Red Ghosta, postaci Malkovicha, pojawiły się jedynie na początku w krótkim montażu. Okazuje się jednak, że z filmu wycięto wiele innych scen, a podzielił się tym sam scenarzysta, Eric Pearson.

Eric Pearson w rozmowie z The Hollywood Reporter podzielił się innymi usuniętymi scenami z filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki:

W jednej z wersji scenariusza było znacznie więcej scen pomiędzy Johnnym Stormem a Srebrną Surferką. Był to jednostronny flirt ze strony ognistego superbohatera, ale za to pełen uroku. Z kolei ich rozmowa miała się odbyć nie w przestrzeni kosmicznej, a na Tahiti, gdzie postać Julii Garner siedziała nad wodą i wspominała swoją oceaniczną planetę.

W filmie miała się znaleźć scena, w której Sue Storm schodzi do Mole Mana i rozmawia z nim na temat dyplomacji.

Finałowa walka pomiędzy Fantastyczną 4 a Galactusem miała mieć miejsce w przestrzeni kosmicznej. Zdecydowano się to zmienić, żeby pokazać skalę zagrożenia i samego Pożeracza Światów w zestawieniu z ikonicznymi, nowojorskimi budynkami.

Początkowo Franklin Richards miał się urodzić już w pierwszej połowie filmu, ale zdecydowano się na przesunięcie tego na dalszą jego część.

W przeszłości Matt Shakman tłumaczył, że prawdopodobnie nie ujrzymy nigdy usuniętych scen z Johnem Malkovichem, ponieważ ich dokończenie wymagałoby dużego nakładu pracy przy efektach specjalnych. Możliwe zatem, że tyczy się to też wymienionych powyżej scen. Czas pokaże, czy rozszerzona edycja filmu będzie zawierała jakiekolwiek z nich.

