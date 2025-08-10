Przeczytaj w weekend
Jakie sceny usunięto z Fantastycznej 4? Finałowa walka miała się dziać gdzie indziej

Eric Pearson, scenarzysta Fantastycznej 4: Pierwsze kroki, podzielił się nowymi informacjami w sprawie filmu. Zdradził, które ze scen zdecydowano się zmienić lub usunąć. Uważacie, że wyszło to produkcji na lepsze?
tpb-vod

Eric Pearson, scenarzysta Fantastycznej 4: Pierwsze kroki, podzielił się nowymi informacjami w sprawie filmu. Zdradził, które ze scen zdecydowano się zmienić lub usunąć. Uważacie, że wyszło to produkcji na lepsze?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki 
usunięte sceny
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki 
usunięte sceny
Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Marvel
Jeszcze przed premierą Fantastycznej 4: Pierwsze kroki wiele się mówiło o tym, iż Marvel Studios wycięło w całości występ Johna Malkovicha ze swojego letniego widowiska. Reżyser, Matt Shakman, tłumaczył ten zabieg, argumentując go chęcią skupienia się na samej Pierwszej Rodzinie Marvela, a nie ich początkowych przygodach. Z tego powodu super-małpy Red Ghosta, postaci Malkovicha, pojawiły się jedynie na początku w krótkim montażu. Okazuje się jednak, że z filmu wycięto wiele innych scen, a podzielił się tym sam scenarzysta, Eric Pearson.

Thanos może powrócić w MCU? Aktor potrzebuje tylko telefonu od dwóch konkretnych osób

Eric Pearson w rozmowie z The Hollywood Reporter podzielił się innymi usuniętymi scenami z filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki:

  • W jednej z wersji scenariusza było znacznie więcej scen pomiędzy Johnnym Stormem a Srebrną Surferką. Był to jednostronny flirt ze strony ognistego superbohatera, ale za to pełen uroku. Z kolei ich rozmowa miała się odbyć nie w przestrzeni kosmicznej, a na Tahiti, gdzie postać Julii Garner siedziała nad wodą i wspominała swoją oceaniczną planetę.
  • W filmie miała się znaleźć scena, w której Sue Storm schodzi do Mole Mana i rozmawia z nim na temat dyplomacji.
  • Finałowa walka pomiędzy Fantastyczną 4 a Galactusem miała mieć miejsce w przestrzeni kosmicznej. Zdecydowano się to zmienić, żeby pokazać skalę zagrożenia i samego Pożeracza Światów w zestawieniu z ikonicznymi, nowojorskimi budynkami.
  • Początkowo Franklin Richards miał się urodzić już w pierwszej połowie filmu, ale zdecydowano się na przesunięcie tego na dalszą jego część.

W przeszłości Matt Shakman tłumaczył, że prawdopodobnie nie ujrzymy nigdy usuniętych scen z Johnem Malkovichem, ponieważ ich dokończenie wymagałoby dużego nakładu pracy przy efektach specjalnych. Możliwe zatem, że tyczy się to też wymienionych powyżej scen. Czas pokaże, czy rozszerzona edycja filmu będzie zawierała jakiekolwiek z nich.

Kim jest Reed Richards AKA Mister Fantastic? Fakty i ciekawostki

10. Marvel-1

To Reed Richards skonstruował rakietę, którą Fantastyczna 4 poleciała w przestrzeń kosmiczną i otrzymała swoje specjalne umiejętności. Warto dodać, że zrobił to jeszcze w erze, w której satelity dopiero zaczynały swój żywot. To tylko podkreśla, jak genialnym jest naukowcem.

arrow-left
10. Marvel-1
fot. Marvel Comics
arrow-right

Kim jest Sue Storm AKA Niewidzialna kobieta? Fakty i ciekawostki

10. Sue i Reedowi odebrano dzieci

Zważywszy na udział w wielu walkach i niszczenie mienia publicznego, postanowiono odebrać im obojgu prawa do opieki nad swoimi dziećmi, ponieważ uznano, iż nie są dobrymi rodzicami.

arrow-left
10. Sue i Reedowi odebrano dzieci
fot. Marvel Comics
arrow-right

Kim jest Johnny Storm AKA Ludzka Pochodnia? Fakty i ciekawostki

10. Johnny jest świetnym piosenkarzem

W latach 90. powstała kreskówka o Fantastycznej 4, w której głosu Johnny'emu udzielał Brian Austin Green. Aktor rozpoczynał wtedy muzyczną karierę i poprosił o możliwość zaśpiewania w serialu. Skończyło się to piosenką Flame On!, która jest nadal popularna. Z powodu tego występu nawet w komiksach Johnny zaczął być uzdolnionym śpiewakiem.

arrow-left
10. Johnny jest świetnym piosenkarzem
arrow-right

Kim jest Ben Grimm AKA The Thing? Fakty i ciekawostki

10. Pilot myśliwca

To Ben Grimm pilotował rakietę podczas podróży kosmicznej, gdy Fantastyczna 4 otrzymała swoje moce. Wcześniej latał dla amerykańskiego wojska. W miarę dekad i aktualizowania się komiksów, służył m.in. w trakcie II wojny światowej, ale też I wojnie w Zatoce Perskiej.

arrow-left
10. Pilot myśliwca
fot. Marvel Comics
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Co o tym sądzisz?
