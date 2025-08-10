Przeczytaj w weekend
Czy Superman jest już sukcesem finansowym? Fani się wahają, a James Gunn dosadnie odpowiada

Wyniki box office nowego Supermana można uznać za imponujące, szczególnie na terenie Stanów Zjednoczonych, lecz globalnie brakuje mu sporo do filmów z Henrym Cavillem. Czy mimo tego film jest już sukcesem? James Gunn odpowiedział na wątpliwości fanów.
Wyniki box office nowego Supermana można uznać za imponujące, szczególnie na terenie Stanów Zjednoczonych, lecz globalnie brakuje mu sporo do filmów z Henrym Cavillem. Czy mimo tego film jest już sukcesem? James Gunn odpowiedział na wątpliwości fanów.
Wiktor Stochmal
James Gunn fot. materiały prasowe
Do tej pory oficjalnie Superman zarobił 565 milionów dolarów, choć ta suma na pewno wzrośnie w trakcie weekendu. Przewiduje się, że finalnie pierwsza aktorska produkcja z DCU zarobi w okolicach 580-590 mln dolarów na całym świecie. Licząc sam wynik z USA jest to rezultat lepszy od Człowieka ze stali, ale globalnie film Jamesa Gunna jest daleko za produkcją Snydera i jej kontynuacją, czyli Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości.

To wzbudziło ciekawość fanów, którzy zaczęli się zastanawiać, czy nowy film w ogóle wyszedł na zero. Jeden z nich zapytał Jamesa Gunna za pośrednictwem Threads, czy Supermana można już uznawać za sukces, czy trzeba poczekać na przejście bariery 650 mln dolarów. Odpowiedź reżysera była dosadna:

To absolutna nieprawda. Ktokolwiek tak mówi [że Superman potrzebuje 650 mln dolarów by być sukcesem] nie ma pojęcia o tym, jak działa branża filmowa. Bylibyśmy idiotami gdybyśmy zrobili pierwszy film z nowej franczyzy, który musiałby tyle zarobić.

nullfot. Twitter/Theads

Supermanowi w polepszeniu wyniku może pomóc ponowne pojawienie w kinach IMAX na terenie Australii i Wielkiej Brytanii, co ma mieć miejsce w przyszłym tygodniu z powodu wysokiego zainteresowania publiczności tym rodzajem seansu.

Podzielono się też nowym zdjęciem z planu, na którym widzimy Supermana Davida Corensweta w towarzystwie Supergirl Milly Alcock.

Najsilniejsze postaci z Supermana

12. Lois Lane - choć jest po prostu człowiekiem, wykazuje się wielką odwagą, bystrością i niezłomnością w dążeniu do prawdy. Mimo że nie posiada nadludzkich mocy, dzięki swojemu talentowi dziennikarskiemu i relacjom m.in. z Supermanem odgrywa kluczową rolę w świecie Metropolis.

12. Lois Lane - choć jest po prostu człowiekiem, wykazuje się wielką odwagą, bystrością i niezłomnością w dążeniu do prawdy. Mimo że nie posiada nadludzkich mocy, dzięki swojemu talentowi dziennikarskiemu i relacjom m.in. z Supermanem odgrywa kluczową rolę w świecie Metropolis.
fot. materiały prasowe
Źródło: Threads/Twitter

