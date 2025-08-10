Czy Superman jest już sukcesem finansowym? Fani się wahają, a James Gunn dosadnie odpowiada
Wyniki box office nowego Supermana można uznać za imponujące, szczególnie na terenie Stanów Zjednoczonych, lecz globalnie brakuje mu sporo do filmów z Henrym Cavillem. Czy mimo tego film jest już sukcesem? James Gunn odpowiedział na wątpliwości fanów.
Do tej pory oficjalnie Superman zarobił 565 milionów dolarów, choć ta suma na pewno wzrośnie w trakcie weekendu. Przewiduje się, że finalnie pierwsza aktorska produkcja z DCU zarobi w okolicach 580-590 mln dolarów na całym świecie. Licząc sam wynik z USA jest to rezultat lepszy od Człowieka ze stali, ale globalnie film Jamesa Gunna jest daleko za produkcją Snydera i jej kontynuacją, czyli Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości.
Jakie sceny usunięto z Fantastycznej 4? Finałowa walka miała się dziać gdzie indziej
To wzbudziło ciekawość fanów, którzy zaczęli się zastanawiać, czy nowy film w ogóle wyszedł na zero. Jeden z nich zapytał Jamesa Gunna za pośrednictwem Threads, czy Supermana można już uznawać za sukces, czy trzeba poczekać na przejście bariery 650 mln dolarów. Odpowiedź reżysera była dosadna:
Supermanowi w polepszeniu wyniku może pomóc ponowne pojawienie w kinach IMAX na terenie Australii i Wielkiej Brytanii, co ma mieć miejsce w przyszłym tygodniu z powodu wysokiego zainteresowania publiczności tym rodzajem seansu.
Podzielono się też nowym zdjęciem z planu, na którym widzimy Supermana Davida Corensweta w towarzystwie Supergirl Milly Alcock.
Najsilniejsze postaci z Supermana
Źródło: Threads/Twitter
