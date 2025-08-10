Czy Superman jest już sukcesem finansowym? Fani się wahają, a James Gunn dosadnie odpowiada

fot. materiały prasowe

Do tej pory oficjalnie Superman zarobił 565 milionów dolarów, choć ta suma na pewno wzrośnie w trakcie weekendu. Przewiduje się, że finalnie pierwsza aktorska produkcja z DCU zarobi w okolicach 580-590 mln dolarów na całym świecie. Licząc sam wynik z USA jest to rezultat lepszy od Człowieka ze stali, ale globalnie film Jamesa Gunna jest daleko za produkcją Snydera i jej kontynuacją, czyli Batman v. Superman: Świt sprawiedliwości.

To wzbudziło ciekawość fanów, którzy zaczęli się zastanawiać, czy nowy film w ogóle wyszedł na zero. Jeden z nich zapytał Jamesa Gunna za pośrednictwem Threads, czy Supermana można już uznawać za sukces, czy trzeba poczekać na przejście bariery 650 mln dolarów. Odpowiedź reżysera była dosadna:

To absolutna nieprawda. Ktokolwiek tak mówi [że Superman potrzebuje 650 mln dolarów by być sukcesem] nie ma pojęcia o tym, jak działa branża filmowa. Bylibyśmy idiotami gdybyśmy zrobili pierwszy film z nowej franczyzy, który musiałby tyle zarobić.

Supermanowi w polepszeniu wyniku może pomóc ponowne pojawienie w kinach IMAX na terenie Australii i Wielkiej Brytanii, co ma mieć miejsce w przyszłym tygodniu z powodu wysokiego zainteresowania publiczności tym rodzajem seansu.

Podzielono się też nowym zdjęciem z planu, na którym widzimy Supermana Davida Corensweta w towarzystwie Supergirl Milly Alcock.

