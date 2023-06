Gal Gadot o karierze po kasacji Wonder Woman 3. Jak widzi swoją przyszłość?

fot. materiały prasowe

Gal Gadot udzieliła wywiadu magazynowi Total Film, w którym poruszyła swój obecny stan kariery po kasacji widowiska Wonder Woman 3. Kompletnie nie wiadomo, czy aktorka jeszcze powróci do tej roli i czy szefowie DCU James Gunn oraz Peter Safran ją chcą. Ani aktorka klarownie tego nie określiła, ani panowie nie dali jednoznacznej odpowiedzi.

Gal Gadot - nowa droga kariery

Aktorka podkreśla, że obecnie jej pasją jest tworzenie projektów od zera. Wymyślanie czegoś od etapu pomysłu aż do realizacji napędza jej obecne wybory w karierze.

- Fakt, że nie muszę siedzieć w domu i czekać na propozycje daje mi dużo siły. Podoba mi się takie tworzenie i ono mnie napędza.

Co prawda, Gal Gadot bardzo ekscytuje się taką forma pracy, nie ma zamiaru tylko grać w projektach przez siebie tworzonych. Podkreśla wdzięczność, że po roli Wonder Woman dostali wiele różnych propozycji, więc zamierza nadal pracować przy filmach, do którego ktoś ją będzie chciał.

- Fakt, że mogę opowiadać historię, które mnie ekscytują - od etapu wymyślania przeze mnie pomysłu lub wyboru pomysłów fascynujących osób, z którymi chce pracować - to coś niesamowitego.

Na ten moment oficjalnie nie wiadomo, jaka czeka przyszłość Gal Gadot w roli Wonder Woman. Nie podjęto żadnych decyzji.