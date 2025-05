Emerytowana chirurg niczym John Wick. Michelle Yeoh wystąpi w nowym filmie akcji od byłego lekarza

fot. A24 // AGBO // IAC Films

Kariera Michelle Yeoh po zdobyciu Oscara za Wszystko wszędzie naraz nie zwalnia. Aktorka odnalazła rolę w nowym filmie akcji, który będzie nadzorować producent filmów z serii John Wick. O czym będzie nowa, wyjątkowa produkcja?

Variety poinformowało o nowym filmie The Surgeon, w którym główną rolę zagra Michelle Yeoh. Za produkcję odpowiedzialny jest Rohsan Sethi, który napisał scenariusz i wyreżyseruje całość. Przy okazji jest on lekarzem, co na pewno pomaga przy tematyce tej produkcji. Ma ona opowiedzieć o emerytowanej chirurg, która zostaje porwana i zmuszona do operowania tajemniczego pacjenta. Pomimo znacznej przewagi liczebnej porywaczy, ma ona broń, której nie przewidzieli: 35-letnie doświadczenie chirurgiczne. Ma to doprowadzić do brutalnej konfrontacji, podczas której ze sprytem będzie ciąć przez swoich przeciwników. Obiecuje się po nowej produkcji także wyjątkowy styl wizualny, który "przeczy wszystkiemu, co widzieliście do tej pory."

Nad produkcją czuwa Basil Iwanyk, czyli jeden z producentów serii John Wick, który pochwalił wybór reżysera oraz aktorki. Rohsan Sethi w przeszłości pracował jako radiolog onkologiczny, który później pracował nad serialem Code Black: Stan krytyczny oraz współtworzył Rezydentów. W 2021 roku zdobył nagrodę Film Independent Spirit Award za pełnometrażowy debiut - 7 days.

The Surgeon pojawi się na festiwalu w Cannes, gdzie producenci poszukają chętnych dystrybutorów kinowych.

