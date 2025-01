Znany złodziej już w drodze. 2. sezon Berlina rozpoczyna produkcję

Fot. Netflix

Rusza produkcja drugiego sezonu serialu Berlin, czyli prequela legendarnego Domu z Papieru. Historia sprytnego złodzieja tym razem zabierze nas z Paryża do Sewilli, ustawiając miejsce akcji w Hiszpanii. Być może jest to forma powiązania fabuły z napadem na Hiszpańską Mennicę Królewską z pierwszej serii.

Berlin - recenzja serialu

Berlin 2. sezon - zapowiedź

Berlin - fabuła, obsada

Tylko dwie rzeczy mogą rozjaśnić ponury dzień. Pierwszą jest miłość, drugą – kradzież wielkiej fortuny. To one sprawiają, że Andrés de Fonollosa(Alex Pina), znany szerzej jako Berlin, przeżywa swoje najlepsze lata – czasy, w których nie wie jeszcze o swojej chorobie i nie jest uwięziony jak szczur w hiszpańskiej Mennicy. To właśnie wtedy zaczyna przygotowywać jeden ze swoich najbardziej nietypowych skoków: chce sprawić, by klejnoty warte 44 miliony zniknęły jak za dotknięciem magicznej różdżki. Aby tego dokonać, angażuje do pomocy gang, z którym dokonywał napadów.

W drugim sezonie José Pedro Alonso wraca jako kultowy Berlin, a dołączy do niego cała jego ekipa: Michelle Jenner jako Keila, Tristán Ulloa jako Damián, Begoña Vargas jako Cameron, Julio Peña Fernández jako Roi oraz Joel Sánchez jako Bruce.