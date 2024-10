Maria będzie końcem trylogii Pablo Larraina o znanych kobietach XX wieku. Oto zwiastun

fot. Netflix

Reklama

Angelina Jolie wystąpi w nowym filmie Pablo Larraina jako tytułowa Maria. Film ma być biograficznym spojrzeniem na postać jednej z najwybitniejszych operowych śpiewaczek 20 wieku, Marii Callas. Fabuła opowiada o okresie życia sopranistki, gdy przeniosła się ona do Paryża. Tam, po wspaniałym i eleganckim życiu w blasku chwały, była primadonna próbuje ułożyć swoje życie i osobowość na nowo. Angelina Jolie postanowiła podzielić się swoimi odczuciami co do odgrywanej roli:

Czułam wzniosłość, upojenie. Myślałam, że sama scena się zapali.

Maria - zwiastun

Warto wspomnieć, że jest to trzeci film w reżyserii Larraina, który kompletuje trylogię opowiadającą o życiu znaczących kobiet dwudziestego wieku. Jego poprzednie projekty, czyli filmy Jackie i Spencer, pokazywały historie żony zamordowanego prezydenta Jacqueline Kennedy oraz księżnej Diany Spencer. Aktorki grające role główne w obu filmach, Natalie Portman i Kristen Stewart, dostały nominacje oscarowe za swoją grę.

Maria znajdzie się w amerykańskich kinach 27 listopada, a na Netflix produkcja trafi 11 grudnia.