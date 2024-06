Gwiazda Nocnej mszy dołącza do obsady 2. sezonu Gen V. Wiemy, kogo zagra

Fot. Materiały prasowe

Variety donosi, że Hamish Linklater dołączył do obsady Gen V. Zagra bohatera o imieniu Cipher. Postać jest opisana jako „charyzmatyczny i czarujący" nowy dziekan Uniwersytetu Godolkin, który kształcił się w kierunku objęcia posady naukowca, doskonale zna się na polityce, a przede wszystkim zdobył podziw i zaufanie najważniejszych urzędników w kraju.

Hamish Linklater, zanim dołączył do obsady Gen V, zagrał między innymi w takich produkcjach jak Nocna msza, Monsterland, Legion i Big Short.

Przypominamy, że Gen V to spin-off popularnego serialu The Boys. Produkcja opowiada o uczniach Uniwersytetu Godolkin, którzy szkolą się, aby w przyszłości zostać superbohaterami. Linklater dołączył do obsady, która składa się z takich osób jak Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh i Asa Germann.

W 1. sezonie zagrał także Chance Perdomo, jednak aktor zginął w wypadku motocyklowym. Twórcy podjęli decyzję, że nie obsadzą innego aktora w roli Andre i z uwagi na śmierć artysty fabuła 2. sezonu zostanie przebudowana.