Streaming: Gen V zdobywa popularność; serial prawniczy dominuje ranking. Nowe dane Nielsena

fot. materiały prasowe

Variety opublikowało najchętniej oglądane produkcje na platformach streamingowych na podstawie danych Nielsena. Dotyczą okresu od 25 września do 1 października. Możecie się z nimi zapoznać poniżej.

Największą popularnością ogólnie cieszy się serial prawniczy W garniturach. Na tej samej liście Chirurdzy zanotowali duży skok oglądalności i wskoczyli na zaszczytne 2. miejsce. Choć produkcja zwykle pojawia się w rankingach Nielsena, to nie tak wysoko.

Jeśli chodzi o produkcje oryginalne, to warto zwrócić uwagę na fakt, że do rankingu wskoczyła zupełna nowość. Pokolenie V, czyli serial ze świata The Boys, zajął 8. miejsce. To wyżej niż Skandal w Karolinie Południowej: Kto zabił Paula i Maggie Murdaugh, ale niżej niż chociażby Gwiezdne Wojny: Ahsoka, Koło czasu i Sex Education.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze filmy w serwisach streamingowych, to 1. miejsce należy do Między nami żywiołami, co jest o tyle ciekawe, że animacja wcale nie zawojowała od razu kinowego box office. Za to ranking zamyka Love is in the Air.