Gen V w obliczu śmierci Chance'a Perdomo. Producent komentuje

fot. materiały prasowe

Tydzień przed startem zdjęć do 2. sezonu serialu Gen V aktor Chance Perdomo zginął w wypadku motocyklowym. Był w drodze na spotkanie z twórcami i obsadą, gdyż miało odbyć się pierwsze wspólne czytanie scenariusza 2. sezonu. Twórcy podjęli decyzję, że nie obsadzą innego aktora w roli Andre i z uwagi na śmierć Perdomo fabuła 2. sezonu zostanie przebudowana.

Eric Kripke o Gen V

Eric Kripke, twórca The Boys i producent Gen V w nowym wywiadzie skomentował tamtą decyzję.

- Delikatnie mówiąc, to jest wyzwanie. Chance zginął tragiczne tydzień przed rozpoczęciem zdjęć na planie. Musieliśmy więc prawie wszystko przemyśleć od nowa i to w ciągu kilku tygodni. Gdy ludzie mówią: "wow, to musi być szalenie trudne"; to zdanie blednie w porównani do tego, przez co przechodzą jego przyjaciele i bliscy. To minimum tego, co możemy dla nich zrobić.

Producent nie zdradził planu na to, jak postać Andre zostanie wypisana z fabuły. Dodaje też, że widzi, jak ta sytuacja jest trudna dla obsady, bo podczas pracy nad pierwszym sezonie tworzyli bliską rodzinę.

Potencjalna data premiery 2. sezonu Gen V nie jest znana.