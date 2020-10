Ghost of Tsushima - tryb kooperacji i inne nowości wkrótce trafią do gry

SIE

Już 16 października zadebiutuje aktualizacja 1.1 do gry Ghost of Tsushima. Jej główną atrakcją będzie tryb kooperacji o nazwie Legends, który wprowadzi dwuosobowe misje fabularne oraz czteroosobową walkę o przetrwanie z kolejnymi falami wrogów. Jakiś czas po premierze ma pojawić się również bardziej wymagający Raid, który prawdopodobnie będzie aktywnością dla najbardziej doświadczonych wojowników. Do zabawy, jak nietrudno się domyślić, konieczne będzie stałe połączenie z siecią oraz abonament PlayStation Plus.

W Legends gracze będą mogli wybrać jedną z czterech klas postaci: są to Samuraj, Ronin, Łowca i Zabójca. Każda będzie dysponować innym uzbrojeniem i specjalnymi zdolnościami. Można spodziewać się, że kluczem do sukcesu będzie odpowiednie wykorzystywanie mocnych stron bohaterów.

Nadchodząca aktualizacja wprowadzi jednak coś także dla graczy, którzy preferują rozgrywkę solo. Ghost of Tsushima wzbogaci się o tryb Nowa Gra Plus, w którym całą przygodę będzie można rozpocząć od początku, zachowując jednak zdobyte wcześniej techniki, przedmioty i ulepszenia. Na osoby, które podejmą się ukończenia NG+, czekać będą wyjątkowe nagrody - m.in. nowy wierzchowiec oraz osobny komplet wirtualnych trofeów.