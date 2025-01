Snajper powraca. Chad Michael Collins w zwiastunie filmu Sniper: The Last Stand

fot. Sony Pictures

Ta seria zwyczajnie się nie kończy - Chad Michael Collins powraca jako słynny snajper Brandon Beckett w filmie Sniper: The Last Stand. Sony pokazało zwiastun zapowiadający kolejne wyzwania, jakie czekają na bohatera. Tym razem będzie musiał powstrzymać handlarza bronią przed użyciem śmiercionośnej broni, która może zagrozić całej ludzkości. Zobaczcie zwiastun poniżej.

Sniper: The Last Stand - zwiastun

Sniper: The Last Stand - co wiadomo o filmie?

Tak Sony Pictures opisuje fabułę nadchodzącej kontynuacji franczyzy Snajper:

Aby powstrzymać handlarza bronią (Arnold Vosloo) przed użyciem śmiercionośnej superbroni, snajper Brandon Beckett (Collins) i Agent Zero (Ryan Robbins) zostają wysłani do Costa Verde, by poprowadzić grupę elitarnych żołnierzy przeciwko nieustępliwej milicji. Beckett, biorąc pod swoje skrzydła niedoświadczonego snajpera, staje przed nowym wyzwaniem - musi wydawać, a nie otrzymywać konkretne rozkazy. W wyścigu z czasem i z ograniczoną ilością amunicji, zespół musi pokonać wszelkie przeciwności, by ocalić ludzkość i przetrwać.

Za reżyserię odpowiada Danishka Esterhazy, a scenariusz napisał Sean Wathen. Do obsady należą również Sharon Taylor i Manuel Rodriguez-Saenz.

Na film przewidziano premierę cyfrową już 21 stycznia. Jeszcze nie wiadomo, gdzie nowy sequel będzie dostępny w Polsce.

