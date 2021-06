Ghost of Tsushima trafi na PC? Wskazówką nowy wygląd okładki gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Ghost of Tsushima, najnowsza produkcja studia Sucker Punch Productions, zadebiutowała na rynku w ubiegłym roku i jak na razie dostępna jest wyłącznie na PlayStation 4 (oraz PS5 dzięki kompatybilności wstecznej). Wkrótce może to się jednak zmienić. Istnieją szanse, że Sony zdecyduje się na wydanie tego tytułu także na PC, tak jak zrobiono to np. z Horizon: Zero Dawn czy Days Gone.

Pewną wskazówką, która może sugerować nadchodzący port na pecety, jest nowa okładka wydania fizycznego. Dużych różnic pomiędzy starą i nową nie ma, ale jest jedna subtelna zmiana. Z nowej wersji okładki zniknął napis "Only on PlayStation", który jest wyróżnikiem tytułów dostępnych na wyłączność konsol PlayStation.

Warto również przypomnieć zapowiedzi szefostwa firmy, które informowało, że będzie dążyć do wydawania większej liczby gier z PlayStation na PC. Oczywiście warto podchodzić do całej sprawy z pewnym dystansem do czasu oficjalnego potwierdzenia.