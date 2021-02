Godzilla kontra Kong - zwiastun bije ważny rekord polubień. Lepsze tylko filmy MCU

fot. Warner Bros.

Pierwszy zwiastun filmu Godzilla kontra Kong jest hitem. Osiągnął kapitalne oceny, a pozytywne reakcje przykuły uwagę samego reżysera Adama Wingarda, który zmontował swoje ulubione reakcje publikowane na YouTube.

Widzowie są zachwyceni epicką rozwałkę wynikającą ze starcia Króla Potworów z Kongiem. Jest to obrazowane przez ważny rekord, bo według amerykańskich mediów trailer na YouTube zebrał 1,5 miliona polubień. Dzięki temu jest czwartym najbardziej lubianym zwiastunem w historii. Piastuje to miejsce ex aequo z Czarną Wdową.

Jest to o tyle istotny rekord, że jest to jedyny film niezwiązany z MCU z tak wyjątkowym wynikiem i popularnością. Pierwsze trzy miejsca w zestawieniu należą bowiem do popularnych produkcji Kinowego Uniwersum Marvela: Spider-Man: Daleko od domu (1,9 miliona polubień), Avengers: Koniec gry (3,2 miliony polubień) oraz Avengers: Wojna bez granic (3,7 mln polubień).

TOP 5 zamyka Pokémon: Detektyw Pikachu z wynikiem 1,4 miliona polubień. Zobaczymy w marcu, czy przełoży się to na zainteresowanie starciem Tytanów, gdy premiera w różnych krajach świata być może nastąpi. Wciąż jest to zależne od otwarcia kin.

Godzilla kontra Kong - premiera światowa odbędzie się 26 marca w USA w kinach i na VOD.