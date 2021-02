Godzilla Singular Point - Netflix prezentuje kolejny zwiastun. Nowe spojrzenia na bohaterów anime

fot. Netflix

Godzilla Singular Point to serial anime, nad którym pracuje Netflix. Będzie liczyć 13 odcinków, w których główni bohaterowie wraz ze swoim zespołem będą musieli stawić czoła zagrożeniu, które wyszło z głębin. Produkcja nie jest połączona z wcześniejszymi, stworzonymi przez platformę streamingową filmami o Królu Potworów.

W nowym zwiastunie, który trafił do sieci możemy przyjrzeć się bohaterom tego anime i poznać ich imiona. Głównymi postaciami są Mei Kamino i Yun Arikawa. Pozostali to: Pero 2, Haberu Kato, Goro Otaki, Jung, Shunya Sato, Takehiro Kai, BB. Możemy także dostrzec Jet Jaguara, który najprawdopodobniej odegra ważną rolę w historii. Za wygląd postaci odpowiada Kazue Kato (Blue Exorcist).

Za realizację odpowiada Bones and Black Bullet's Orange, które znane jest z My Hero Academia. Reżyserem projektu jest Atsushi Takahashi. W zespole kreatywnym znalazł się legendarny animator Studia Ghibli Eiji Yamamori (Księżniczka Mononoke, Spirited Away: W krainie Bogów), który zaprojektował wygląd potworów. Serial będzie połączeniem klasycznego rysunku z animacją komputerową.

Godzilla Singular Point - premiera w 2021 roku.