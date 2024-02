Godzilla Minus One - o czym mógłby być sequel? Reżyser sugeruje bitwę dwóch kaiju

fot. materiały prasowe

Patrząc na znakomity odbiór Godzilli Minus One wśród widzów oraz krytyków na całym świecie, jego kontynuacja wydaje się być nieunikniona. Nawet reżyser Takashi Yamazaki sugeruje, że kiedyś taki sequel powstanie. Wygląda na to, że tym razem zamiast niszczyć japońskie miejscowości, Godzilla stanąłby do walki z innym kaiju.

Godzilla Minus One 2 - reżyser o potencjalnym sequelu

Yamazaki udzielił wywiadu dla magazynu Empire, gdzie opowiedział o swojej koncepcji na potencjalną kontynuację filmu.

- Nie wiem, czy komuś udało się osiągnąć poważniejszy ton konfrontacji kaiju vs. kaiju w połączeniu z ludzkim dramatem. To wyzwanie jest czymś, czym chciałbym się zająć. Myślę, że kiedy powstają filmy przedstawiające bitwy potworów, łatwo jest skierować światło reflektorów i kamery na to ogromne widowisko, jednocześnie odrywając się od elementu dramatycznego.

Niemniej jeszcze trochę poczekamy na taki film. Reżyser już wcześniej wspomniał (podczas rozmowy z Colliderem), że planuje stworzyć inny projekt przed sequelem.

Godzilla Minus One jest nominowany do nagrody Oscara za efekty wizualne.