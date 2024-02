Godzilla i Kong: Nowe imperium - kto skłoni Konga i Godzillę do współpracy? Fani mają swoją teorię

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Warner Bros. Pictures

Reklama

Godzilla i Kong: Nowe imperium to kolejny film z tzw. Monsterverse, który po raz kolejny ukaże na wielkim ekranie zmagania Króla Potworów oraz King Konga w walce z innymi Tytanami zagrażającymi ludzkości i Ziemi. Oba ikoniczne dla historii kina monstra spotkały się już w filmie poświęconym ich rywalizacji, która zakończyła się zwycięstwem Godzilli. Zwiastuny nadchodzącej produkcji sugerują ponowne pojednanie i połączenie sił, choć nie będzie to takie proste. Oficjalnie potwierdzono, że w pewnym momencie Godzilla nadal będzie wrogo nastawiony do Konga i zaatakuje go w Egipcie. Co ostatecznie pojedna obie bestie w walce ze Skar Kingiem i pozostałymi zagrożeniami?

Godzilla i Kong: Nowe imperium - kto pojedna Konga i Godzillę?

Fani spekulowali na ten temat już od czasu pełnego zwiastuna, który zdradził, że w filmie może powrócić Mothra, ikoniczna bestia, która pojawiła się w wielu filmach z Królem Potworów, a ostatni występ w Monsterverse miała w Godzilla II: Król Potworów, kiedy to poświęciła się, aby Godzilla mógł zwyciężyć z Królem Ghidora. Zwiastun kolejnego filmu zdradził w subtelny sposób, że Mothra może powrócić, ponieważ Jia, jedna z bohaterek, doznaje wizji z jej udziałem.

Fani twierdzą, że powrót Mothry mógłby pomóc w ponownym połączeniu sił Króla Potworów i Konga w obliczu zagrożenia ze strony Skar Kinga i pozostałych Tytanów; w tym lodowego, który został ujawniony w zwiastunie. Miłośnicy Godzilli wspominają o filmie z 1964 roku pod tytułem Ghidorah - Trójgłowy potwór, w którym to Mothra stanęła naprzeciw tytułowej bestii samodzielnie, ponieważ Rodan i Król Potworów byli zajęci walką między sobą i głusi na jej prośby o pomoc. Dopiero bohaterki zryw Mothry poruszył nimi i zachęcił do wspólnego działania przeciwko niebezpiecznemu przeciwnikowi. Niewykluczone, że podobna sytuacja może mieć miejsce w Godzilla i Kong: Nowe imperium.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - fabuła, premiera

Historia rozgrywa się po epickim pojedynku Godzilli i Konga. Tym razem potężny Kong i nieustraszony Godzilla muszą się zmierzyć z gigantycznym zagrożeniem pojawiającym się z wnętrza naszego świata, które zagraża egzystencji Tytanów oraz ludzi.

W opisie czytamy, że film ma pogłębić historie potworów, ich genezy oraz tajemnic Wyspy Czaszki. Do tego mamy odkryć prawdę o mitycznej bitwie, która miała wpływ na powstanie Tytanów i powiązanie ich z ludzkością.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - premiera 28 marca 2024 roku w kinach.