Pracował przy God of War, a teraz będzie tworzył grę dla Naughty Dog

fot. SIE

Studio Naughty Dog, twórcy takich hitów jak Uncharted i The Last of Us, ogłosili, że intensywnie pracują nad swoim kolejnym projektem. Poinformowano również, że do zespołu dołączył nowy dyrektor artystyczny – Rafael Grassetti, znany przede wszystkim z pracy nad serią God of War.

Informacja o nowym stanowisku Grassettiego pojawiła się na jego profilach w mediach społecznościowych. Od teraz będzie pełnoetatowym dyrektorem artystycznym w Naughty Dog, jednym z najbardziej cenionych studiów tworzących gry na konsole PlayStation.

Rafael Grassetti ma na swoim koncie imponujące doświadczenie w branży gier. Pracował wcześniej jako artysta nad takimi seriami jak Mass Effect, Killzone, Infamous i wieloma innymi. Jednak największe uznanie zdobył dzięki roli dyrektora artystycznego w Sony Santa Monica, gdzie brał udział w tworzeniu zarówno God of War, jak i God of War: Ragnarok. Jego wizja artystyczna znacząco wpłynęła na sukces tych tytułów, które zyskały uznanie zarówno wśród graczy, jak i krytyków.

Po zakończeniu pracy nad GoW: Ragnarok, Grassetti objął stanowisko Studio Art Director w Sony Santa Monica w październiku 2022 roku. Jednak niedługo potem zdecydował się na nowe wyzwanie – dołączył do Netflix Games, aby pracować nad zupełnie nową marką AAA. Teraz znów wraca pod skrzydła Sony, by zająć się nieopowiedzianym tytułem.

Naughty Dog nie zdradza jeszcze szczegółów na temat swojego nowego projektu. Nie wiemy, czy to będzie kompletnie nowa marka w portfolio studia, czy kontynuacja istniejącej już serii.