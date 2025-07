Populacja Godzilli się zwiększa. Toho pracuje przy kilku produkcjach

fot. Legendary

Toho planuje kontynuacje kilku filmów o Godzilli. Według informacji podanych przez Bloomberg, po samodzielnej dystrybucji filmu Godzilla Minus One w 2023 roku, który zarobił 116 milionów dolarów na całym świecie przy skromnym budżecie wynoszącym zaledwie 15 milionów dolarów, studio dąży do większej kontroli nad własnymi treściami. Obejmuje to planowaną kontynuację Godzilla Minus One, która jest obecnie w fazie tworzenia.

Międzynarodowy dyrektor Toho, Koji Ueda, ujawnił, że oprócz nadchodzącej produkcji Godzilla Minus One 2, w planach znajdują się także kontynuacja filmu Shin Godzilla z 2016 roku oraz niezatytułowany projekt osadzony w Azji Południowo-Wschodniej. Studio kontynuuje również współpracę z Legendary nad produkcjami Monsterverse, takimi jak Godzilla x Kong: Supernova oraz drugi sezon serialu Monarch: Legacy of Monsters.

Godzilla Minus One - fabuła, obsada

W filmie Godzilla Minus One wystąpili Ryunosuke Kamiki, Sakura Ando, Minami Hamabe oraz Hidetaka Noshioda. Fabuła opowiadała o byłym pilocie kamikadze i grupie cywilów, którzy próbowali obronić zniszczoną Japonię przed ziejącym promieniowaniem potworem. Film zarobił 116 milionów dolarów na całym świecie, oraz zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne.