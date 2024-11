Wieczny Wojownik wyruszył na podbój polskich czytelników

Vesper

Michael Moorcock to pisarz mający niebagatelny wpływ na kształt współczesnego fantasy, ale w naszym kraju nieco zapomniany - być może dlatego, że jego książki zaczęły do nas trafiać dopiero w latach 90. ubiegłego wieku i zaginęły w morzu innych propozycji, często rozwijających sposób opowiadania historii przez Moorcocka.

Cechą charakterystyczną jego powieści - wiele książek i serii składa się, jakbyśmy teraz to określili, multiversum - jest stawianie trudnych dylematów przed postaciami. I nawet jeśli są to historie, które na najprostszym poziomie możemy opisać jako heroic fantasy, to z licznymi twistami i dylematami.

Jedną z najsłynniejszych serii Moorcocka jest Wieczny Wojownik, który - przynajmniej w pierwszym tomie - zostaje wrzucony w konflikt między ludźmi a elfopodobnymi istotami. I chociaż lojalność leży po jednej stronie, to im bardziej pogrąża się w krwawej i wyniszczającej wojnie, tym bardziej zaczyna się zastanawiać czy obrał słuszną stronę.

Dzisiaj, nakładem wydawnictwa Vesper, ukazały reedycje trzech (chociaż w dwóch tomach) pierwszych powieści o Wiecznym Wojowniku. Pierwszy tom zawiera dwie powieści (tytułową oraz Feniksa w Obsydianie), a drugi jedną - Smok w mieczu.

Wieczny Wojownik. Tom 1 - opis i okładka

John Daker wiedzie nudne, niczym niewyróżniające się życie XX-wiecznego mieszkańca wielkiej metropolii. Wszystko zmienia się, gdy zaczynają dręczyć go powracające co noc sny, w których słyszy wołanie o pomoc, sny o wielkich bitwach, sny, w których widzi twarze tysięcy osób, sny, w których słyszy setki imion.

Daker odpowiada na wezwanie i zostaje wciągnięty w alternatywną czasoprzestrzeń. Trafia do świata, w którym ludzkość walczy o przetrwanie z zagrażającą jej istnieniu, rozumną rasą. Ale nie jest już Johnem Dakerem. Odradza się w ciele dawno zmarłego bohatera i wojownika, który obiecał, że powróci, kiedy ludzkości zagrażać będzie niebezpieczeństwo. Dzięki przebłyskom wiedzy i wspomnieniom z różnych poprzednich wcieleń, Daker uznaje, że jest reinkarnacją Erekosë, a także Wiecznym Wojownikiem, duszą bohatera, która przyjmuje odmienne formy i tożsamości w różnych miejscach i czasach. Gdy wspomnienia z życia Dakera zanikają, a jego umysł przenika się z umysłem Erekosë, akceptuje on swoją zmienioną tożsamość i podejmuje próbę zakończenia wielkiej wojny.

Nie ma jednak pewności, że zakończy się ona zgodnie z przewidywaniami…

Wieczny Wojownik. Tom 2 - opis i okładka

John Daker był, jest i będzie Wiecznym Wojownikiem. Mistrzem uwięzionym w bezwymiarowej płaszczyźnie gdzieś poza czasem i przestrzenią. Obrońcą i zarazem niszczycielem sprawiedliwości. Strażnikiem kruchego balansu między chaosem a porządkiem.

Niestety rola ta nieuchronnie pogrąża jego umysł w coraz głębszym mroku. Nękany wspomnieniami zbyt wielu bitew, toczonych podczas swych niezliczonych wcieleń, poszukuje utraconej Ermizhad oraz sposobu, aby wyrwać się z kręgu następujących po sobie nieskończonych wcieleń.

Tym razem, jako książę Flamadin, wyrusza w podróż na mrocznym statku prowadzonym przez ślepego sternika. Odwiedza targi niewolników, na których kanibalistyczne kobiety-duchy wybierają swe przyszłe ofiary, oraz tunele między światami prowadzące do konfrontacji ze Złem zdolnym zatopić świat w ostatecznej nocy zapomnienia…

Smok w mieczu to epickie zwieńczenie przedziwnych i zaskakujących losów Johna Dakera, Wiecznego Wojownika, napisane przez legendarnego twórcę dark fantasy, Michaela Moorcocka, na którego twórczości do dziś wzoruje się wielu pisarzy.