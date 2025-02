Gwiezdne Wojny to więcej niż film - to uczucie. Daisy Ridley wspomina Przebudzenie Mocy po 10. latach

fot. materiały prasowe

Wydaje się, że to było wczoraj, kiedy pierwszy zwiastun do 7. części Gwiezdnej Sagi pojawił się w Internecie i wywołał lawinę dyskusji i kontrowersji. Każdy znów mówił o Gwiezdnych Wojnach i chciał być częścią tego zjawiska. Tymczasem 18 grudnia 2025 roku, Przebudzenie Mocy będzie miało już swoje dziesiąte urodziny.

Daisy Ridley wspomina Przebudzenie Mocy po 10. latach

Daisy Ridley została obsadzona w roli Rey w wieku 22 lat, wcześniej mając na koncie jedynie niewielkie role w telewizji, teatrze i filmach krótkometrażowych. Zderzenie ze sławą i fanami miało dwa oblicza. Jedni Rey i Daisy Ridley pokochali, a inni jednej i drugiej życzyli jak najgorzej, przez co aktorka zrezygnowała z mediów społecznościowych aż do 2022 roku, kiedy to przywróciła samego Instagrama. Praca nad Trylogią Sequeli nie była łatwa, a reakcje krytyków i publiczności na ostatnią część dalekie od ideału, a mimo tego aktorka powróci w nowym filmie z serii, gdzie będzie prowadzić Nowy Zakon Jedi. Scenariusz obecnie powstaje za sprawą George'a Nolfiego.

Ridley została zapytana przez Dan of Geek podczas promowania filmu Cleaner o to, jakie dziedzictwo zostawiła po sobie jej bohaterka.

Rey to część pięknej całości. Bycie częścią tego to coś cudownego. To piękna postać, z którą wiele osób się utożsamiało i nadal to robi. Poza tym postrzegam Gwiezdne Wojny jako uczucie, które czuje każdy, kto tworzy i ogląda te filmy. To takie zjednoczenie. Uważam, że to jest właśnie dziedzictwem.

