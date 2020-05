Godzilla vs Kong - film opóźniony z powodu koronawirusa?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Jak donosi Comicbook.com książka The Art of Godzilla vs. Kong miała pojawić się w sklepach w USA już 17 listopada w związku z premierą filmu w kinach. Nieoczekiwanie na Amazonie data premiery została zmieniona na 21 maja 2021 roku. Stąd pojawiła się spekulacja, że ma to związek z opóźnieniem superprodukcji w związku z koronawirusem.

Jeśli to się potwierdzi, oznacza to, że Warner Bros. rozważa wycofanie swoich filmów z 2020 roku, tak jak wcześniej zrobiło to Sony Pictures. To oznaczałoby opóźnienie Tenet, Wonder Woman 1984, a nawet Diuny. Na razie jednak jest to spekulacja dotycząca jednego tytułu, ale w tym przypadku dość racjonalna.

Pojawiły się też wideo o planach komiksowych związanych z prequelami filmu.