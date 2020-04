Godzilla w karcianym Magic: The Gathering. Świetne grafiki

Powstała specjalna talia kart do Magic: The Gathering z Godzilllą. Limitowana edycja trafi do sprzedażny 7 maja 2020 roku o 17:00 czasu polskiego i ma kosztować 29,99 dolarów. Secret Lair, bo taką nosi nazwę, będzie dostępna tylko przez 24 godziny.

Wygląda na to, że będzie to nie lada gratka dla fanów Magic: The Gathering oraz Króla Potworów. Zwłaszcza, gdy spojrzymy na spektakularne grafiki. To na pewno jedne z najlepszych, jakich doczekał się Godzilla w ostatnich latach.

Zobaczcie też, że towarzyszą mu inne potwory z Mothrą na czele. Dzięki niej widzimy, że wszystko jest inspirowane japońskimi filmami, nie amerykańskimi.

Do sieci trafił też nowy banner filmu Godzilla vs. Kong. Zobaczcie wszystko w galerii.