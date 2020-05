Godzilla vs Kong - grafika z komiksowego wstępu do filmu

fot. materiały prasowe

Na Twitterze pojawiły się informację z dobrego źródła, które pokazują plany studia Legendary dla komiksowej części uniwersum dużych potworów, czyli tzw. MonsterVerse.

Przede wszystkim fani dostaną dwa komiksowe prequele filmu Godzilla vs Kong. Pierwszy będzie opowiadać historię z perspektywy Godzilli, drugi z perspektywy Konga.

Za warstwę graficzną odpowiada rysownik znany jako Zid. Pracował on wcześniej przy komiksie Skull Island: The Birth of Kong.

https://twitter.com/OMEGAGORMARU/status/1263261688444354563