Ludzka obsada w filmach o potworach poszerza się. Kaitlyn Dever w kontynuacji Godzilla x Kong

Najbardziej znane wielkie potwory powracają z nową aktorką w kontynuacji Godzilla x Kong. Jak twierdzi Deadline, Kaitlyn Dever prowadzi negocjacje, aby dołączyć do obsady najnowszej produkcji Monsterverse od Legendary. Grant Sputore obejmuje stanowisko reżysera, przejmując pałeczkę po Adamie Wingardzie, który wyreżyserował ostatnie dwa filmy na podstawie scenariusza Dave’a Callahama.

Godzilla x Kong - reżyser planuje kolejny sequel. Wspomniał o Minilli oraz Destruktorze

O czym może być kontynuacja Godzilla x Kong?

Nowy film w Monsterverse opisany jest jako kontynuacja franczyzy, koncentrująca się na Godzilli, Kongu i innych tytanach. Wewnętrzne źródła wskazują, że chociaż Kong i Godzilla nadal będą centralnymi potworami w filmie, Legendary chciało rozbudować krąg postaci ludzkich, a pierwszym wyborem okazała się Dever, której popularność rośnie od pewnego czasu.

Nominowana do Złotego Globu i Emmy, Kaitlyn jest najbardziej znana z ról w nagradzanym serialu Hulu Lekomania, oraz uznanej przez krytyków Szkole melanżu. W najbliższym czasie wystąpi ona w nadchodzącym serialu Netflixa Apple Cider Vinegar, którego jest także producentką wykonawczą, a także pojawi się w drugim sezonie The Last of Us.