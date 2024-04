Godzilla x Kong - reżyser planuje kolejny sequel. Wspomniał o Minilli oraz Destruktorze

fot. materiały prasowe

Aktualnie Godzilla i Kong wciąż podbijają kina, o czym świadczy znakomity wynik Nowego imperium w międzynarodowym box office (194 miliony dolarów). Reżyser i scenarzysta najnowszego filmu, Adam Wingard, udzielił wywiadu dla portalu DiscussingFilm, w którym został zapytany o swój następny, potencjalny projekt. Jego odpowiedzi mogą być zaskakujące nawet dla najwierniejszych fanów tej franczyzy.

Godzilla x Kong - zobaczymy Minillę/Baby Godzillę?

Mini Kong wzbudził emocje w wielu widzach, stąd pojawiły się pogłoski dotyczące tego, czy zobaczymy również małego Godzillę w tej franczyzie. Odpowiedź Wingarda nie rozwiała wątpliwości. Jednak zareagował na to pytanie prychnięciem i natychmiastowo nawiązał do Godzilli Junior, która pojawiła się w filmie Godzilla kontra Destruktor.

- To jeden z moich ulubionych filmów o Godzilli. Myślę, że żadna produkcja, może poza Minus One oraz oryginałem z 1954 roku, nie zagrała na emocjach w taki sposób. Zakończenie filmu jest wzruszające i tak piękne. Gdy widziałem je po raz pierwszy, miałem łzy w oczach.

Godzilla x Kong - potencjalny związek z Destruktorem

Dlaczego Wingard poruszył temat filmu z Destruktorem, gdy zapytano go o wprowadzenie Minilli do MonsterVerse? Reżyser powiedział, że gdyby miał dokończyć trylogię MonsterVerse, jego następny film skupiłby się bardziej na Godzilli. Przy tym spróbowałby osiągnąć te same emocjonalne walory, co Godzilla kontra Destruktor z 1955 roku.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - film jest już dostępny w kinach.