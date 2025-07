Galactus to największy złoczyńca kinowy 2025 roku. Producent komentuje jego wygląd

fot. materiały prasowe

Galactus po raz pierwszy pojawił się na ekranie w filmie Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera z 2007 roku. Jednakże producenci i twórcy bali się, że widzowie nie zaakceptują komiksowego wizerunku postaci, więc został pokazany jako chmura, co spotkało się z gigantyczną krytyką. Szef nowego uniwersum, producent Fantastycznej 4 z 2025 roku, Kevin Feige, podkreśla, że obecnie nikt nie boi się akceptować komiksowych osobliwości – szczególnie w kontekście Galactusa, którego wizerunek jest klimatyczny i kapitalny.

Galactus w MCU

Tak opowiada producent:

– Nigdy nie patrzyłem na jego debiut jako formę odkupienia, ale postrzegałem to jako dojście do etapu, w którym – mam nadzieję – widownia i ludzie decyzyjni nie będą traktować pokazania czegoś głupkowatego jako oznaki strachu przed pokazywaniem tego. Dla nas większość rzeczy z komiksów nie jest głupkowata. Jest wiele fajnych rzeczy i wspaniale jest to ożywiać na ekranie. Rogi Lokiego przychodzą na myśl jako przykład w kontekście pierwszego Thora, a to było wiele lat temu. Minęło również wiele lat od filmu Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera, w którym był Galactus. Pomyślałem więc: nie chcę go ukrywać.

Galactus - figurka odwzorowująca filmowy wizerunek z widowiska Fantastyczna 4

Feige tłumaczy, że tak jak przy Lokim zaakceptowano komiksowy wizerunek i przeniesiono go na ekran, tak samo podeszli do Galactusa w nowym filmie. Zdaniem Feige, te koncepcje wizualne przetrwały próbę czasu nie bez przyczyny – więc nie powinno się od nich uciekać.

Natomiast Ralph Ineson inspirował się w pełni komiksami, tworząc filmowego Galactusa. Jego 25-letni syn, fan Marvela, zrobił mu miesięczne szkolenie ze wszystkiego: oglądali wszystkie filmy i przekazał mu ogromną liczbę komiksów do przeczytania.

Galactus jako kubełek na popcorn

Marvel opublikował wideo z kubełkiem w kształcie głowy Galactusa. Twierdzą, że oficjalnie pobili rekord Guinnessa na największy kubełek popcornu w historii. Podają, że pomieści on aż 9 litrów zawartości.

Premiera filmu Fantastyczna 4 odbędzie się 25 lipca w kinach.