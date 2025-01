Chiny kontra Czyngis-chan. Zwiastun chińskiego fantasy legendarnego Tsuia Harka

fot. materiały prasowe

Reklama

Pod koniec stycznia w Chinach odbędzie się premiera widowiska The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero, opartego na książce Louisa Cha, wydanej w latach 50. XX wieku. Zarówno książka, jak i film są osadzone w specyficznym chińskim gatunku filmowym zwanym wuxia, który łączy elementy historyczne ze sztukami walki i fantasy w wyjątkowy sposób. Tsui Hark ma na swoim koncie wiele tytułów z tego gatunku, które cieszą się uznaniem do dziś, w tym Dawno temu w Chinach, Siedem mieczy czy Detective Dee.

The Legend of the Condor Heroes – zwiastun

Tak prezentuje się nowa wuxia Tsuia Harka:

The Legend of the Condor Heroes – opis fabuły

Mongolska armia pod wodzą Czyngis-chana wyrusza na południe, aby podbić tereny dynastii Song. Mistrzowie sztuk walki stają do boju z Mongołami, by ochronić miasto Xiangyang i cały kraj.

The Legend of the Condor Heroes to bijąca rekordy popularności franczyza w Chinach, która doczekała się kilku seriali i innych adaptacji. Nic więc dziwnego, że film Tsuia Harka pobił rekord przedsprzedaży biletów do kin, osiągając wynik 10 milionów sprzedanych biletów w błyskawicznym tempie. Projekt trafi na chińskie ekrany w weekend obchodów Chińskiego Nowego Roku, najbardziej lukratywnego okresu na tamtejszym rynku. Wszystko wskazuje na to, że będzie to gigantyczny hit komercyjny.

Na razie data premiery w Polsce nie jest znana. Tego typu tytuły zazwyczaj trafiają do nas za pośrednictwem platform streamingowych.