Efektowny plakat z wyczekiwanego filmu anime. Tanjiro staje do walki w nowym Demon Slayer

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle to pierwszy z trylogii filmowej, która zamknie historię zapoczątkowaną w serialu, opartym na mandze Koyoharu Gotouge. Powoli zbliża się premiera animacji, dlatego w ramach promocji zaprezentowano nowy plakat z kin IMAX, który możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

Przypomnijmy, że to kolejny film z tej popularnej franczyzy. W 2020 roku miał premierę Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train, który okazał się wielkim hitem w Japonii. Tytuł stał się najbardziej dochodowym filmem w historii kina w Kraju Kwitnącej Wiśni, zarabiając 507 mln dolarów, pokonując Twoje imię. oraz Spirited Away: W krainie Bogów. Warto dodać, że Mugen Train okazał się też najbardziej dochodową produkcją na świecie w 2020 roku, ale duży wpływ na to miała pandemia koronawirusa, ponieważ przełożono wtedy wiele premier filmów.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ma szansę powtórzyć ten komercyjny sukces, ponieważ wydarzenia w anime wchodzą w decydującą fazę, a animacja wydaje się jeszcze piękniejsza niż wcześniej.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - nowy plakat

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - fabuła

W pierwszej część filmowej trylogii Tanjiro Kamado, jego przyjaciele oraz najsilniejsi członkowie oddziału zabójców demonów rozpoczynają desperacką walkę z potężnymi demonicznymi księżycami w twierdzy Muzana Kibutsujiego. To początek ostatecznej bitwy.

Głosu swoim bohaterom ponownie użyczyli Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado), Akari Kito (Nezuko Kamado), Hiro Shimono (Zenitsu Agatsuma), Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke Hashibira) i Saori Hayami (Shinobu Kocho).

Premierę filmu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle zaplanowano na 12 września. Tytuł pojawi się również w Polsce, ale nie wiadomo czy zobaczymy go w kinach IMAX.

