Gogle Apple mają dysponować wydajnością komputerów Mac

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Patently Apple

Ming-Chi Kuo, analityk branżowy specjalizujący się w ujawnianiu informacji o nadchodzących sprzętach Apple, przekazał informację na temat mocy obliczeniowej długo wyczekiwanych gogli mieszanej rzeczywistości. Według niego sprzęt będzie napędzany dwoma procesorami, a w roli głównej jednostki firma wykorzysta procesor z linii M1. To te podzespoły w najnowszych odsłonach komputerów korporacji zastąpiły procesory Intela.

Zdaniem Kuo taka podwójna jednostka będzie dysponowała wystarczającą mocą obliczeniową, aby uniezależnić się od zewnętrznych sprzętów. Tym samy gogle nie będą musiały współpracować ani z iPhone’em, ani z komputerami Mac.

Na tym jednak nie koniec przecieków o możliwościach tego sprzętu. Analityk twierdzi, że gogle sprawdzą się zarówno do odtwarzania treści AR, jak i VR a za generowanie obrazu mają odpowiadać dwa panele 4K Micro OLED produkcji Sony. Drugi procesor będzie obsługiwał wyłącznie zadania związane z pracą czujników niezbędnych do wirtualizacji fizycznej przestrzeni. Opracowanie go było konieczne, gdyż według Kuo klasyczne układy stosowane w iPhone’ach mają zbyt małą wydajność, aby poradzić sobie z obsługą zadań tego typu.

Jeśli trudna sytuacja na rynku opóźni premiery urządzenia, gogle Apple zadebiutują w drugiej połowie 2022 roku. Apple ma ponoć intensywnie pracować nad tym, aby użytkownicy tego gadżetu już w dniu premiery otrzymali dostęp do szerokiej palety aplikacji.