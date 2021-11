Amazon wypuścił aplikację Prime Video dla komputerów Apple

Źródło: Amazon

Do cyfrowego sklepu Mac App Store trafiła darmowa aplikacja Prime Video for Mac, która ma uprzyjemnić nam oglądanie filmów z biblioteki Amazona. Za jej pośrednictwem będziemy mogli zalogować się bezpośrednio do platformy Prime Video, aby oglądać filmy i seriale zarówno w trybie offline, jak i online.

Aplikacja pozwoli m.in. ustalić jakość streamingu dla obu trybów. Najwyższy próg jakościowy pochłonie ok. 5,8 GB strumieniowanych danych na każdą godzinę nagrania, zaś obniżając jakość możemy obniżyć tę wartość do ok. 2,9 GB na godzinę. Prime Video for Mac sprawdzi się również w roli sklepu z materiałami na żądanie, gdyż oprócz dostępu do streamingowej bazy filmów udostępni płatne produkcje.

Użytkownicy aplikacji mogą skonfigurować powiadomienia o premierze interesujących ich produkcji oraz skorzystać z kilku natywnych technologii Apple dla systemu macOS: trybu wyświetlania obrazu w obrazie czy funkcji AirPlay do strumieniowania obrazu na zewnętrzne urządzenia. Nie zabrakło tu także funkcji popularnych wśród klasycznych, webowych odsłon platform streamingowych w tym m.in. ustawień językowych, kontroli rodzicielskiej czy systemu autoodtwarzania kolejnych odcinków serialu.