Ta komedia z kategorią wiekową R podnosi na nogi kino niezależne? Genialny wynik

Fot. Materiały prasowe

Friendship to komedia z kategorią wiekową R. Produkcja zadebiutowała do tej pory w sześciu lokacjach i zarobiła aż 451 tysięcy dolarów. To najlepsze limitowane otwarcie w 2025 roku i świetny wynik jak na film niezależny, który dobrze wróży temu gatunkowi.

Friendship: nowy film niezależny

Friendship to komedia z kategorią wiekową R. Film miał premierę na festiwalu filmowym TIFF i wyprzedał dziesiątki biletów w Nowym Jorku i Los Angeles. Jak donosi Deadline, widzowie byli bardzo podekscytowany, a recenzje przekazywane z „ust do ust” zachęciły wiele osób do pójścia do kina.

O czym opowiada fabuła? Tim Robinson wciela się w Craiga, typowego ojca z przemieść. Życie bohatera staje na głowie, gdy do sąsiedztwa wprowadza się nowy sąsiad, którego zagra Paul Rudd. Craig stara się pozyskać nowego dorosłego przyjaciela, ale sprawy się komplikują, gdy ich relacja zaczyna się zacieśniać. Za reżyserię i scenariusz Friendship odpowiada Andrew DeYoung.

Tima Robinsona znacie z serii I Think You Should Leave na Netfliksie. Paul Rudd to za to gwiazda MCU – od 2015 roku wciela się w superbohatera Ant-Mana. Friendship to nie jedyny jego nowy projekt. W 2025 roku wystąpi w filmie Śmierć jednorożca u boku Jenny Ortegi.