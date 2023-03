Good Loot wypuściło nowe puzzle dla fanów popkultury. Zestawy m.in. dla fanów Wiedźmina, Fallouta i Thorgala

fot. Good Loot

Firma Good Loot wprowadziła do sprzedaży nowe zestawy puzzli, które mogą zainteresować fanów popkultury. Do sklepów trafiły zestawy z grafikami z gier, takich jak World of Tanks, World of Warcraft: Dragonflight czy Wiedźmin, a także zestaw z okazji 25. urodzin serii Fallout. Oprócz tego wśród nowości znalazły się puzzle z okładką jednego z komiksów z Thorgalem, a także dwa zestawy z serii Imagination, z grafikami stworzonymi przez polskich artystów: Jacka Szleszyńskiego i Karola Bąka.

Prawie każdy z nowych zestawów składa się z 1000 elementów. Wyjątkiem jest Wiedźmin: Monster Faction, bo w tym pudełku znalazło się 500 puzzli. Z wyglądem każdego z zestawów możecie zapoznać się w poniższej galerii.

Good Loot - nowe zestawy puzzli dla fanów popkultury

Puzzle Good Loot - Fallout