Trwa już casting na X-Menów. Co z Deadpoolem i Wolverinem?

Nowe informacje o przyszłości X-Menów i planach Marvel Studios pochodzą od dwóch sprawdzonych scooperów: Jeffa Sneidera i Daniela Richtmana. Ich doniesienia nie raz były potwierdzane, ale nadal są to plotki, więc traktujcie je z dystansem. Plany czasem się zmieniają, tak jak i podejmowane decyzje.

X-Men w MCU

Według niezależnych źródeł obu panów Marvel Studios już rozpoczęło wstępne castingi do ról nowych X-Menów. Szukają młodych aktorów, maksymalnie do 25. roku życia. Nie jest to zaskoczenie, skoro mutanci, którzy są kluczowi dla MCU po Avengers: Secret Wars, mają przez lata odgrywać ważne role na ekranach kin i telewizorów.

Richtman dodaje, że trwają poszukiwania reżysera do pierwszego filmu o X-Menach osadzonego w MCU. Fabuła ma być umiejscowiona po Avengers: Secret Wars i zakończeniu Sagi Multiwersum. Mówi się, że wówczas rozpocznie się Saga Mutantów. Twierdzi on, że choć wszyscy X-Meni będą młodzi i grani przez nowych aktorów, Deadpool i Wolverine pozostaną częścią uniwersum. Nadal będą grani przez Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana w nowej sadze związanej z mutantami.

To oznacza, że na razie nowy Wolverine nie będzie częścią młodych X-Menów. Według comicbookmovie.com Marvel początkowo nie planuje wprowadzać nowej wersji tej postaci, ale obecnie brak informacji, kiedy może to się zmienić.

Castingi ruszyły teraz, choć film X-Men najpewniej nie pojawi się wcześniej niż za 4-5 lat. Plotki sugerują, że te postacie mogłyby już zadebiutować w Avengers: Doomsday i Avengers: Secret Wars.

