Nowy zwiastun GTA 6 zachwyca klimatem i oprawą! Jason i Lucia ruszają do akcji

Niedawno oficjalnie poinformowano, że data premiery GTA 6 uległa zmianie — gra nie zadebiutuje jesienią tego roku, jak pierwotnie zakładano. Zamiast tego trzeba będzie poczekać na nią do przyszłego roku. Na osłodę otrzymaliśmy jednak nowy zwiastun, który pojawił się na oficjalnym kanale Rockstar Games na YouTube.

Materiał skupia się na dwójce grywalnych bohaterów Grand Theft Auto VI — Jasonie Duval i Lucii Caminos. Gdy przeprowadzany przez nich skok kończy się niepowodzeniem, trafiają w sam środek spisku obejmującego cały stan Leonida i odkrywają mroczną stronę najbardziej słonecznego miejsca w Ameryce.

Z opisów opublikowanych na oficjalnej stronie gry możemy dowiedzieć się więcej na temat postaci. Jason dorastał wśród przestępców i przez krótki czas służył w armii, później jednak wrócił do tego, co znał najlepiej, czyli pracy dla lokalnych przemytników narkotyków. Lucia z kolei od zawsze zmagała się z wyzwaniami w życiu, a walka o jej rodzinę doprowadziła ją do więzienia stanowego w Leonidzie.

Grand Theft Auto VI - premiera 26 maja 2026 roku na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.