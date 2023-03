The Lord of the Rings: Gollum - fabularny zwiastun gry. Nowa przygoda w świecie Władcy Pierścieni

fot. Nacon

Od jakiegoś czasu nie mieliśmy żadnych nowych informacji na temat The Lord of the Rings: Gollum, ale cisza ta została przerwana na Nacon Connect 2023. To właśnie podczas tego wydarzenia zaprezentowano nowy zwiastun nadchodzącej produkcji w uniwersum Władcy Pierścieni.

Tym razem twórcy oraz wydawca postawili na fabularny zwiastun, który przedstawia zarys przedstawionej w grze historii. Jej głównym bohaterem będzie Gollum, który podczas rozgrywki będzie musiał zmagać się nie tylko z przeciwnikami, ale też toczył walkę z samym sobą. Zabawa obejmować będzie skradanie, elementy platformowe oraz zagadki logiczne.

The Lord of the Rings: Gollum ma zadebiutować jeszcze w tym roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Dokładny termin premiery nie został jeszcze ujawniony.