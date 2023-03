Fortnite: sezon 2, rozdział 4 - klimaty rodem z Cyberpunka i bohater Attack on Titan w grze

fot. Epic Games

Epic Games nie zwalnia tempa i dodaje nową zawartość do Fortnite. W sezonie 2. rozdziału 4. do gry wprowadzone zostało MEGA City, cyberpunkowa metropolia, która wypełniona jest neonowymi wieżami. Zmiany i nowości nie kończą się jednak wyłącznie na kosmetyce, bo gracze mogą skorzystać również z nowych broni (w tym między innymi Klingi Kinetycznej) oraz pojazdów, a także wykorzystać zawieszone w powietrzu szyny do szybkiego i efektownego przemieszczania się po mieście.

Nowy sezon to oczywiście również nowy Karnet Bojowy z kolejnymi nagrodami do zdobycia. Tym razem jedną z nich będzie Eren Jaeger, bohater popularnego anime Shingeki no Kyojin. Poniżej możecie zapoznać się z dwoma materiałami wideo, które przedstawiają zawartość, jaka trafiłą do gry.

Fortnite : sezon 2, rozdział 4 - zwiastun filmowy

Zwiastun rozgrywki

Fortnite dostępne jest na PC, konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, urządzeniach mobilnych z systemem Android oraz w ramach usług GeForce Now i Xbox Cloud Gaming umożliwiających rozgrywkę w chmurze.