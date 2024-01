Gra o tron - showrunnerzy o fali krytyki finałowego sezonu. Co sądzą David Benioff i D.B. Weiss?

fot. HBO

Reklama

Serial Gra o tron, który powstał na podstawie książek George'a R. R. Martina, był emitowany w latach 2011-2019. W tym czasie stał się światowym fenomenem. Produkcja zakończyła się na 8. sezonie, który nie spodobał się widzom. Ogromna krytyka spadła na jego twórców, a zarazem showrunnerów i scenarzystów - Davida Benioffa i D.B. Weiss. Powstało wiele memów, a do tego spotkał ich ogromny hejt ze strony internautów.

Twórcy w rozmowie z The Hollywood Reporter odnieśli się do tamtego nieprzyjemnego czasu. Benioff wyznał:

Zawsze masz nadzieję, że wszystkim spodoba się to, co zrobisz. Byłoby wspaniale, gdyby 100% ludzi to pokochało, ale tak się nie stało. Możesz tak ugrzęznąć w tym, co sądzi opinia publiczna, że spędzasz całe życie, przeglądając Google i próbując znaleźć ludzi, którzy mieli takie czy inne zdanie.

Z kolei w tym samym wywiadzie Weiss dodał:

Nawet bardzo pozytywne opinie sprawiają, że czujesz się dziwnie, zgrzytasz zębami i denerwujesz się. Te opinie uzależniają i gdy tylko doszliśmy do siebie (ostatni raz korzystałem z Google w 2013 roku) poziom stresu w naszym życiu spadł z dnia na dzień o około 50%.

Przyznali też, że nawet jeśli prywatnie zgodziliby się z krytyką Gry o tron to nie przyniosłoby to korzyści im samym, HBO ani tysiącom innych osób, które pracowały nad serialem. Ponadto twórcy zauważyli, że choć internauci potrafią być bardzo wrogo nastawieni i wpływać na opinie innych, to osobiste kontakty z fanami są znacznie bardziej pozytywne. Weiss powiedział, że przyzwoitość pojawia się wtedy, gdy ludzie uznają cię za (prawdziwą) osobę i odwrotnie. Jednak gdy następuje przejście z interakcji międzyludzkich do Internetu dzieje się coś, co popycha sprawy w szczególnie agresywnym kierunku. Na koniec twórca dodał, że ostatnio obejrzał Grę o tron jeszcze raz. Z kolei Benioff powiedział, że nie oglądał go od czasu finału.

Źródło: HBO