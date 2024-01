The Walking Dead: The Ones Who Live - pełny zwiastun serialu. Rick Grimes powraca po latach!

fot. materiały prasowe

W The Walking Dead: The Ones Who Live skupi się na Ricku (Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira), którzy próbują się zjednoczyć po kilku latach rozłąki. Reżyserią zajął się Greg Nicotero, który pełni również rolę producenta wykonawczego. Showrunnerem jest Scott M. Gimple.

1. sezon składa się z 6 odcinków. Pierwszy epizod spin-offu The Walking Dead będzie mieć premierę 25 lutego 2024 roku na amerykańskim kanale AMC. W obsadzie oprócz Lincolna i Guriry są również Pollyanna McIntosh jako Jadis/Anne, Matt Jeffries jako Nat oraz Lesley-Ann Brandt, która zagra postać o imieniu Pearl. Ponadto w roli Beale'a, którego nazwisko zostało wspomniane w The Walking Dead: Nowy świat zobaczymy Terry'ego O'Quinna.

W sieci pojawił się nowy zwiastun The Walking Dead: The Ones Who Live, który możecie zobaczyć poniżej.

The Walking Dead: The Ones Who Live - opis fabuły

Epicka miłosna historia dwóch postaci odmienionych przez zmieniony świat. Oddzieleni przez niepowstrzymaną siłę i duchy przeszłości, Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie przeciwko umarłym… i ostatecznie również na wojnie przeciwko żywym. Czy się odnajdą? Kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej wcześniejszej? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy mogą żyć bez siebie nawzajem czy odkryją, że oni też są Żywymi Trupami?

Premiera światowa zaplanowana jest na 25 lutego 2024 roku. Na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie dostępny w Polsce.