Scott Adkins znów u twórcy Boyki. Nowy film akcji na radarach fanów

Scott Adkins szykuje nowy film akcji One Last Fight, który został ogłoszony podczas targów European Film Market w Berlinie. Za kamerą stanie Isaac Florentine, reżyser, który uczynił Adkinsa gwiazdą kina akcji opartego na sztukach walki. To on wyreżyserował takie filmy z udziałem aktora jak Champion 2 (debiut Yuriego Boyki w wykonaniu Adkinsa), Champion 3, obie części serii Ninja, Samotny Gringo i Porwany. Każdy z tych tytułów był doceniany za świetnie zrealizowane sceny walk.

One Last Fight – co wiemy o filmie?

Złoczyńcę w filmie zagra Djimon Hounsou, znany z Gladiatora oraz Rebel Moon. Autorami scenariusza są Karim Chériguène i Yvan Gauthier. Zdjęcia ruszą w maju w Tajlandii.

Historia skupia się na byłym brytyjskim mistrzu Muay Thai, który obecnie jest instruktorem sztuk walki. Marcus (Scott Adkins) wiedzie spokojne życie z żoną Ammarą i prowadzi obóz treningowy w Bangkoku. Para przeżywa jednak trudny okres, opłakując śmierć swojego dziecka. Niespodziewanie Marcus odkrywa, że młodszy brat jego żony, Chet, obiecujący zawodnik Muay Thai, jest winien pieniądze lokalnemu zbirowi. Ten zmusza go do udziału w serii brutalnych, podziemnych walk organizowanych przez charyzmatycznego nigeryjskiego gangstera Tiga (Djimon Hounsou). Gdy Marcus próbuje wydostać Cheta z tarapatów, zostaje namówiony przez Tiga, by sam wziął udział w turnieju. Tym samym wciąga się w mroczny i brutalny świat przemocy, gdzie stawka okazuje się znacznie wyższa, niż sobie wyobrażał.

Potencjalna data premiery nie jest jeszcze znana.