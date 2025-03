Marvel

Wczorajszy dzień należał do Avengers: Doomsday, a dziś skoncentrujmy się chwilę na Thunderbolts*, do którego premiery został nieco ponad miesiąc. Nowy spot przygląda się tajemniczemu Sentry'emu, którego tożsamość nadal oficjalnie nie została potwierdzona. Niedługo wszyscy będą go znać jako "najpotężniejszy superbohater Ziemi" - tak przynajmniej zapowiada Valentina Allegra de Fontaine. Zobaczcie sami.

Thunderbolts* - nowy spot

Thunderbolts* - co wiadomo o filmie?

Grupa superzłoczyńców zostaje zwerbowana do misji dla rządu. W Thunderbolts* Marvel powołuje do istnienia niekonwencjonalny zespół bohaterów, w skład którego wchodzą Jelena Biełowa, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Po tym, gdy wpadli w śmiertelną pułapkę zastawioną na nich przez Valentinę Allegrę de Fontaine, grupa rozczarowanych życiem wyrzutków musi wyruszyć na niebezpieczną misję, która sprawi, że będą musieli skonfrontować się z najmroczniejszymi zakamarkami swojej przeszłości. Czy ta dysfunkcyjna drużyna rozpadnie się w drobny mak, czy jednak znajdzie drogę odkupienia i zjednoczy się - jako coś o wiele większego - zanim będzie za późno?

Reżyserem Thunderbolts* jest Jake Schreier, a produkcja powstała na podstawie scenariusza Ericka Pearsona, Lee Sung Jina oraz Joanny Calo. Do obsady należą Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Olga Kurylenko, Julia Louis-Dreyfus oraz Lewis Pullman.

Premiera filmu została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.

