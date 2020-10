Gra o tron - w książce śmierć ważnej postaci ma wyglądać inaczej

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: HBO/Screen Rant

W serialu Gra o tron widzowie byli świadkami wielu emocjonujących śmierci bohaterów, jednak niewiele z nich wybrzmiało tak intensywnie jak scena śmierci Hodora, stajennego Winterfell, rosłego, podróżującego z młodymi Starkami mężczyzny, którego pseudonim narodził się z traumy.

Twórca Pieśni Lodu i Ognia, George R.R. Martin, ujawnił, że choć wiele punktów fabularnych w serialu odzwierciedla wydarzenia z materiału źródłowego, showrunnerzy zaprezentowali tę śmierć na swój sposób, odbiegając od tego, jak będzie ona wyglądać w jednej z nadchodzących książek.

W serialu zrobili to świetnie, jednak w książce również ta scena będzie inna. Oni zrobili to bardzo fizycznie - Hold the door! - i Hodor swą nadludzką siłą przytrzymuje drzwi, ratując towarzyszy. W książce Hodor kradnie jeden ze starych mieczy z krypty. Bran "przejmuje" ciało Hodora i walczy za pomocą tego właśnie miecza; potrafi, ponieważ dużo ćwiczył. W tym kontekście "hold the door" nie jest tak dosłowne, oznacza raczej utrzymanie danego miejsca i obronienie go przed nadciągającymi wrogami. Tak się też dzieje: Hodor walczy i zabija ich.

- Z naszego punktu widzenia trzymanie drzwi było po prostu wizualnie lepsze - skomentował koproducent Dave Hill.

Fani wciąż czekają na kolejny tom sagi, Wichry zimy, pełni nadziei, że 2021 rok okaże się rokiem wydania powieści.