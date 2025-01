The Monkey to wcale nie horror. Co na to Stephen King?

fot. materiały prasowe

Twórczość Stephena Kinga od lat jest przekładana na język filmu z lepszym lub gorszym powodzeniem. Film The Monkey będzie kolejnym podejściem do tego, tym razem adaptując jedno z krótkich opowiadań grozy, które napisał ten autor. Sęk w tym, że nadchodząca produkcja horrorem wcale nie jest, a jej autorowi... to nie przeszkadza.

The Monkey to wcale nie horror

Osgood Perkins, reżyser filmu Małpa, biorącego na tapet opowiadanie Małpa od Stephena Kinga, w rozmowie z Empire opowiedział o swoim podejściu do adaptacji tego dzieła. Reżyser pozwolił sobie na wiele odstępstw od oryginału, a horror zamienił w komedię.

Pierwszy scenariusz był bardzo, ale to bardzo poważny. W mojej opinii zbyt poważny. Powiedziałem im: "Dla mnie to nie działa. To, o co chodzi z tą zabawkową małpą, to fakt, że ludzie umierają dookoła niej na różne, szalone sposoby. Pomyślałem sobie: Jestem w tym ekspertem." Moi rodzice zginęli na szalone sposoby, które trafiłyby na nagłówki gazet. Wiele ze swojego życia spędziłem na wychodzeniu z tej traumy. Czułem się naprawdę słabo. To wszystko wydawało się tak niesprawiedliwe. "Dlaczego to mi się to przydarza?" Ale teraz jestem starszy i wiem, że to się dzieje z każdym. Każdy umiera. Czasem we śnie, czasem na jakiś szalony sposób, tak jak ja tego doświadczyłem. Ale na końcu i tak każdy umiera. Pomyślałem, że może najlepszym sposobem na podejście do tego byłoby takie z uśmiechem na twarzy.

Oto pełny zwiastun The Monkey

A co na temat zmian sądził Stephen King?

Stephen King nie miał uwag. Nie powiedział mi żebym cokolwiek zmieniał. Atomic Monster powiedziało mi: "To jest, ku***, wspaniałe." Bardzo mnie to ucieszyło, bo James Wan zwykle nie robi komedii. Od samego początku jawnie mówiłem, że ten film nie będzie polegać na jumpscare'ach ani grozie. To ma być dobrze spędzony czas w kinie.

Nowy plakat The Monkey

The Monkey – o czym jest film?

Historia opowiada o bliźniakach Billu i Hallu (granych przez Theo Jamesa), którzy znajdują na strychu rodzinnego domu starą zabawkę na monety należącą do ich ojca. Kiedy rozpoczyna się seria makabrycznych zgonów, bracia postanawiają wyrzucić małpę i kontynuować swoje życie, jednak przez kolejne lata oddalają się od siebie. Gdy tajemnicze zgony zaczynają się na nowo, bracia muszą się ponownie zjednoczyć, by znaleźć sposób na ostateczne zniszczenie zabawki, zanim zabije kolejny raz.

Premiera zaplanowana na luty 2025 roku.

