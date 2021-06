Grombelardzka legenda Feliksa W. Kresa podzielona. Pierwszy tom już w lipcu

Księga Całości to jedna z ważniejszych polskich serii fantasy. Feliks W. Kres zaczął pisać ją na początku lat 90. ubiegłego wieku, a ostatnia jak do tej pory powieść wyszła w 2005 roku. Po latach autor postanowił dokończyć serię - z tej okazji Fabryka Słów przygotowała nową, poprawioną edycję całej serii.

Do tej pory ukazały się dwa tomy: Północna granica i Król Bezmiarów. Kolejną powieścią jest Grombelardzka legenda. Tom ten, zgodnie z zamysłem autora, zostanie podzielony na dwie części. Grombelardzka legenda. Serce gór ukaże się już 16 lipca. Część druga, o podtytule Wstęgi Aleru, zaplanowana została na początek września.

Książka Grombelardzka legenda. Serce gór będzie liczyła 560 stron i będzie zawierać ilustracje Przemysława Truścińskiego.

Oto okładka i opis książki:

Przed wiekami Szerń stoczyła morderczą walkę z wrogą Potęgą - Alerem. Nad Grombelardem obie Potęgi ponosiły klęski, okaleczały się, gubiły Pasma i Wstęgi. Wreszcie jedna z nich odniosła zwycięstwo. I nakryła całą krainę całunem wiecznych chmur. Bo Grombelard jest pobojowiskiem.

Grombelard to mokry kamień. Odwieczne, nieprzebyte Góry Ciężkie. Kilka miast-warowni i kilka wiosek zamieszkałych przez zdziczałych rozbójników, gotowych mordować za garść srebra, albo po prostu dla rozgrzewki. Wieczny deszcz i nieśmiertelny wiatr. To jest Grombelard. Ale wiatr może być też Oddechem Gór, rozbójnik może być ich Królem a skała, gdy przyłożyć do niej rękę, może pulsować w rytmie bicia serca. Na szlaku spotkać można łuczniczkę o szarych, niepasujących do twarzy oczach. Życie stracić z ręki nieszczęśliwej kocicy, uwięzionej w ciele człowieka. Oszaleć i powoli nadziać się na własny miecz, tylko dlatego, że Sęp rozkazał. Tak, to wszystko legendy. Ale bez legend Grombelard to tylko deszcz i wiatr.